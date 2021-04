Credicard lança novo cartão de crédito sem anuidade e conta digital gratuita; CONFIRA!

A Credicard anunciou nesta terça-feira (12) o lançamento de uma nova conta digital gratuita. Ela já vem com PIX integrado e permite transferências entre contas da própria Credicard. Mas o serviço está apenas começando e diversas novidades e funções novas devem surgir daqui um tempo. A Credicard também anunciou um cartão de crédito sem anuidade.

A conta digital gratuita da Credicard já está disponível para os usuários da Comunidade Beta, que é composta por cerca de 17 mil pessoas atualmente. Apesar disso, o novo serviço ficará aberto a todos os públicos a partir de maio, basta ter pelo menos 18 e fazer a conta digital através do aplicativo Credicard On.

O mais curioso da nova conta digital da Credicard, é que ela contará com uma espécie de jogo em que você pode ter facilidade para conseguir o seu cartão de crédito da empresa. É como se fossem várias pequenas tarefas em relação ao tema sobre educação financeira.

Caso o cliente realize os desafios em 3 meses, terá um cartão de crédito com limite de R$ 300 inicialmente. A possibilidade do jogo da conta digital da Credicard estará disponível para quem tiver a sua solicitação do cartão de crédito recusado na análise, apresentando mais uma oportunidade de obter essa vantagem.

Segundo a Credicard, essas tarefas que o cliente pode realizar vão desde limpar o nome com restritivos, compartilhar informações financeiras até fazer transferências ou compras via PIX.

O cartão de crédito sem anuidade da Credicard

A Credicard anunciou nesta quinta-feira (12) um novo cartão de crédito sem anuidade e que deve manter um design sem a numeração. O cartão ainda permitirá que o cliente possa participar do programa de cashback nas compras. O usuário pode solicitar a conta digital e o cartão através de iPhone ou Android.

Por conta do surgimento desse novo cartão de crédito da Credicard, a própria empresa já tornou indisponível as outras opções que a companhia oferecia, que eram o Credicard Zero, também sem anuidade e o Credicard Black, que apresentava uma anuidade de R$ 65,00.

A Credicard traz ao mercado uma nova possibilidade de cartão de crédito sem o pagamento de anuidade aos brasileiros. Em momentos críticos como vive o Brasil, o surgimento de novas alternativas de serviços vantajosos de crédito com baixos custos ou até mesmo com a ausência deles acaba sendo algo importante.

Importância de se ter um cartão de crédito sem anuidade

Segundo a superintendente da Credicard, Priscilla Ciolli, o Brasil possui hoje “muitos brasileiros sem acesso a um cartão de crédito. Essas pessoas querem ser incluídas financeiramente, mas não encontram oportunidade”.

Priscilla Ciolli ainda afirmou: “Queremos mudar isso. Com a conta e o jogo de acesso ao crédito, teremos mais informações sobre os nossos clientes e poderemos acompanhar a sua evolução da sua vida financeira de forma mais completa”.

Há alguns anos, o Brasil passou por um histórico de juros altos. Além disso, o cartão de crédito tinha taxas altíssimas que fizeram com que muitos brasileiros se endividassem. Mas essa realidade tem mudado, e as vantagens de cartão sem anuidade e contas digitais gratuitas, como a da Credicard, começaram a gerar competição no mercado e novas funcionalidades foram surgindo, favorecendo os usuários.