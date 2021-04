crédito suplementar é aberto e edital fica próximo

No dia 6 de abril de 2021, o Diário Oficial de Sergipe tornou pública a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 2.474.599,19 destinado à realização de seleção pública. Questionada pelo jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Planejamento e Orçamento respondeu que o valor se refere ao concurso PC SE (Polícia Civil).

Como se observa no e-mail, o valor é uma estimativa do número de inscritos versus valor da inscrição do certame supracitado para os cargos de agentes e escrivães de Polícia Civil. Vale registrar que um novo edital já é aguardado desde o ano passado (2020).

Concurso PC SE: panorama

Em 23 de dezembro de 2020, o órgão confirmou a contratação da banca Cebraspe como organizadora do concurso PC SE, para o provimento de 60 vagas de nível superior nos cargos de agente e escrivão, sendo 50 delas para o primeiro e as demais para o segundo.

Vale registrar que, à época, o chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) e membro da comissão organizadora do certame, Evandro Machado, afirmou que a previsão é de que o edital fosse publicado no início deste ano (2021). Atualmente, há 340 cargos vagos, segundo o Portal da Transparência.

O último edital do concurso PC SE para os referidos cargos foi publicado em setembro de 2014, organizado pela banca IBFC e contou com 120 vagas, sendo 100 dessas apenas para o cargo de agente. A remuneração paga era de R$ 4,5 mil iniciais.

Somados a esse valor, o agente pode receber um valor de referência para cada plantão de 12 horas no montante de R$ 200,00. A jornada laboral é de 36h semanais.

Fases e disciplinas

O concurso PC SE foi realizado em cinco fases distintas, quais sejam: provas objetivas, TAF, exame psicotécnico, Curso de Formação Profissional e avaliação de títulos. A prova objetiva foi composta das seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos Português RLM Informática Conhecimentos Gerais de Sergipe

Conhecimentos Específicos Administrativo Constitucional Penal Processo Penal Legislação complementar à matéria penal e processual Legislação específica estadual



Resumo do concurso PC SE

