Crepúsculo: 10 estrelas que você esqueceu que estiveram nos filmes

Os filmes da saga Crepúsculo ganharam o coração do mundo inteiro e, mesmo tendo sido lançados a partir de 2008, ainda existem muitos fatos pouco conhecidos sobre a franquia. É o caso, por exemplo, de atores famosos que participaram dos filmes de Twilight, mas que ninguém se lembra.

São tantos casos que resolvemos preparar uma lista especial para o tópico. Confira 10 estrelas que você esqueceu que participaram dos filmes da saga Crepúsculo!

10. Christian Serratos

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

É provável que você não tenha reparado muito na participação da atriz, mas ela estava na saga Crepúsculo no papel de Angela. Ao lado de Jessica, interpretada por Anna Kendrick, ela também foi uma das primeiras amigas de Bella quando ela chegou à Forks.

Serratos é conhecida pelo papel de Rosita, uma brava lutadora em The Walking Dead.

9. Maggie Grace

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Assim como Christian Serratos, Grace também tem uma participação no universo de The Walking Dead – especificamente em Fear The Walking Dead. Ela interpreta Althea no spin-off da série principal, mas participou também de Lost, uma das maiores séries da história, assim como da franquia Busca Implacável.

Em Twilight, Maggie Grace interpretou Irina, vampira mostrada em Amanhecer partes 1 e 2. Seu fim é trágico, pois, durante o confronto com o Volturi, ela acaba sendo morta por trair a família Cullen.

8. Daniel Cudmore

(Fonte: Marvel/Divulgação)Fonte: Marvel

Além de Dakota Fanning e Michael Sheen, entre os Volturi também existiam outros nomes entre os atores famosos, como é o caso de Daniel Cudmore.

Na franquia dos vampiros, ele deu vida ao personagem Felix, mas seu rosto é conhecido também na trilogia original dos filmes dos X-Men. Ele interpretou o mutante Colossus!

7. Rami Malek

(Fonte: USA Network/Divulgação)Fonte: USA Network

O ator é uma das principais apostas do mercado audiovisual na atualidade. Além do papel icônico em Mr. Robot, seu nome atingiu grandes proporções após estrelar Bohemian Rhapsody no papel de Freddy Mercury.

Em Crepúsculo, ele apareceu especificamente em Amanhecer e deu vida à Benjamim, um vampiro egípcio com capacidade de controlar os elementos da natureza. Na batalha final contra os Volturi, sua presença foi essencial.

6. Lee Pace

(Fonte: Marvel/Divulgação)Fonte: Marvel

Na saga Crepúsculo, assim como diversos outros nomes que citamos anteriormente, Pace aparece nos filmes de Amanhecer como Garrett, um vampiro nômade que luta ao lado da família Cullen na batalha final.

No entanto, caso você não reconheça o rosto de Pace, ele aparece em Guardiões da Galáxia como o vilão Ronan, o Acusador, um dos seres mais poderosos do universo cinematográfico de heróis.

5. JD Pardo

(Fonte: Fox/Divulgação)Fonte: Fox

O personagem de Pardo na saga Crepúsculo, Nahuel, tem um papel essencial. Ele é um híbrido metade vampiro metade humano e é levado até o confronto final com os Volturi por Alice como forma de provar que Renesmee, filha de Bella e Edward, não representa perigo por ser híbrida, já que Nahuel vive tranquilamente.

Seu papel em Amanhecer acabou trazendo visibilidade e, posteriormente, JD Pardo conseguiu participar de produções de destaque, como é o caso de Mayans, MC. No spin-off de Son’s of Anarchy, ele interpreta EZ, o protagonista.

4. Rachelle Lefevre

(Fonte: Pinterest/Reprodução)Fonte: Pinterest

A atriz apareceu em Crepúsculo e Lua Nova como Victoria, a vampira ruiva que odiava a presença de Bella e trouxe bastante tensão aos primeiros filmes. No entanto, ela poderia ter tido bem mais visibilidade, mas acabou sendo substituída nos filmes seguintes por Bryce Dallas Howard devido a conflitos em sua agenda.

Apesar disso, Lefevre conseguiu participar de produções importantes como Sob a Redoma e Linha de Frente.

3. Graham Greene

(Fonte: Syfy/Divulgação)Fonte: SyFy

Greene é um dos grandes atores que já foi indicado ao Oscar por seu papel em Dances With Wolves, filme da década de 1990.

Já na saga Crepúsculo, ele deu vida ao personagem Harry Clearwater em Lua Nova, um amigo próximo a Charlie Swan, pai de Bella. Harry acaba morrendo de um ataque cardíaco em um confronto com Victoria.

2. Wendell Pierce

(Fonte: USA Network/Divulgação)Fonte: USA Network

É provável que você reconheça o rosto de Pierce de produções como Suits e Jack Ryan, mas em Twilight, especificamente em Amanhecer Parte 2, ele tem menos destaque, apesar de ser um personagem importante.

Pierce é J. Jenks, o advogado que produz documentos para Jacob e Renesmee conseguirem maior liberdade.

1. Stephenie Meyer

(Fonte: Getty Images/Reprodução)Fonte: Getty Images

Isso mesmo, a própria autora dos livros da saga Crepúsculo aparece durante os filmes em dois momentos. No primeiro filme, ela aparece usando o laptop na cena em que Charlie aguarda por sua filha e, em Amanhecer Parte 1, ela é uma das convidadas do casamento de Edward e Bella.

Os fãs da franquia provavelmente já sabiam dessa aparição, mas é muito interessante para ficar de fora da nossa lista!



