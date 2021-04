Crespo ‘apimenta’ Choque-Rei com festa em título do DyC e 4 jogadores são indicados: “Sou muito feliz com eles”; São Paulo está atento

O Palmeiras, próximo adversário do São Paulo no Campeonato Paulista, passou por mais um vexame. A equipe de Abel Ferreira, aliás, ganhou a fama de “pior time campeão da Libertadores nos últimos anos”. O rival da Barra Funda passou vergonha no Mundial, não marcou nenhum gol e encerrou a participação em último lugar.









No último domingo (11), perdeu para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. A noite da última quarta (14) foi marcada por mais um vice-campeonato, já que o DyC, antigo clube de Crespo, bateu o Palmeiras em pleno Mané Garrincha e conquistou a Recopa.

Crespo, é claro, comemorou o título do Defensa durante a coletiva pós-jogo de São Paulo e Guarani: “Vi o final do jogo e tive a satisfação de ver o Defensa y Justicia vencer o título. Eram jogadores que, há três meses atrás, estavam comigo. Sou muito feliz com eles, porque conheço os jogadores”.

Foto: Nicolás Aguilera – Pool/Getty Images



Vale ressaltar que Joza Novalis, expert em futebol sul-americano, analisou, há poucas semanas, o ex-time de Crespo e indicou 4 nomes que o argentino pode requerer ao São Paulo.

São eles: o zagueiro Adonis Frías (22 anos), os meio-campistas Enzo Fernández (20 anos) e Valentín Larralde (20 anos) e o atacante Braian Romero (29 anos), que defendeu a camisa do Athletico no Brasil anteriormente.