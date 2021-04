Crespo celebra renovação de Nestor e não descarta a chegada de mais reforços

Um dos principais destaques do São Paulo na goleada de 5 a 1 sobre o São Caetano foi o jovem volante Rodrigo Nestor. O atleta de 20 anos, que renovou o seu contrato com o clube neste sábado, comandou o meio de campo do Tricolor e ainda balançou as redes aos 20 minutos do primeiro tempo.

E a boa atuação rendeu elogios do técnico Hernán Crespo. O treinador destacou a sua importância e celebrou a extensão contratual até o final de 2024.

“Nestor é um jogador muito importante para nós. Sabemos perfeitamente que podemos contar com ele. Há, dentro plantel, outros jogadores muito importantes, que terão espaço também, mas tenho uma grande felicidade por ele, é uma pessoa jovem, que está buscando o seu espaço e hoje jogou muito bem”, disse em coletiva.

O comandante também aproveitou para destacar que ainda há a possibilidade do São Paulo contratar mais jogadores para esta temporada. Mas, no momento, o foco está em aproveitar as seis novas peças que ele ganhou. São elas: Bruno Rodrigues, Miranda, Eder, Benítez, William e Orejuela. Os dois últimos, aliás, ainda não foram inscritos no Estadual.

“O mercado está sempre aberto, mas ao mesmo tempo nós vamos focalizar no Paulista, onde a lista está fechada até dia 27 de abril. Vamos poder fazer quatro mudanças, já teremos em mentes as saídas de Tchê Tchê e Toró. Pensamos que Orejuela e William podem cobrir esses espaços, depois veremos que situações importantes podem criar no futuro”, finalizou.

O São Paulo, que é líder do Grupo B, volta a campo agora na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbi, diante do RB Bragantino, pela sétima rodada do Paulistão.