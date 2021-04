Crespo contém empolgação diante de bom momento e pede “pés no chão” no São Paulo; técnico destaca elenco

O técnico Hernán Crespo vive um grande momento neste início de era no São Paulo. Na noite da última quinta-feira (29), com o 2×0 diante do Rentistas, do Uruguai, no Morumbi, o Tricolor Paulista alcançou sua oitava vitória consecutiva na temporada, entre Copa Libertadores da América e Campeonato Paulista. O comandante argentino está contente com a produção da equipe, mas evite se empolgar demais.









“Trabalho seriamente para poder garantir certa sequência de resultados. Nem sempre acontece, mas está acontecendo. Estamos muito felizes por isso, mas continuamos com os pés no chão, com muita tranquilidade. Sabemos que chegarão momentos mais duros, mas estamos preparados para isso“, avaliou.

Diante da série de bons resultados, o treinador voltou a destacar o grupo de jogadores. “Parece fácil, mas não é fácil (risos). Eu estou muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E tudo volta mais fácil assim, com essa predisposição deles. A gente trabalha para conseguir esse tipo de resultados. Nem sempre acontece, mas neste momento está acontecendo. É muito gratificante para todos“, adicionou.

No Morumbi: Tricolor bateu o Rentistas e somou a oitava vitória seguida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Em 12 partidas no comando do São Paulo na temporada 2021, Crespo acumula 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. No período, a equipe balançou as redes 30 vezes, com uma média de 2,5 gols por jogo. Já no sistema defensivo, o time foi vazado seis vezes, ou seja, uma vez a cada dois confrontos.

8 vitórias seguidas se vencermos o clássico domingo eu me considero 100% iludido com o São Paulo do Crespo — Gleydson Gomes ˢᵖᶠᶜ ���� (@ggomespfc)

April 30, 2021





“A comissão técnica tem uma ideia, mas sem a vontade dos atletas fica tudo mais difícil. No nosso caso estão acontecendo coisas muito positivas, o time está bem, se acha no que propõe e está fazendo dentro de campo perfeitamente. Isso é motivo para parabenizar os atletas“, completou o argentino.