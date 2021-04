Crespo dá aval e São Paulo mira renovação de 2 garotos da base; atletas foram promovidos nesta temporada

A torcida do São Paulo vive um momento especial com o time. Agora sob o comando de Hernan Crespo, o Tricolor vem agradando seu torcedor com um futebol mais “para frente” e de muitas oportunidades criadas. Além das boas apresentações, a equipe do Morumbi vem conseguindo bons resultados e é lider isolado do grupo B do Campeonato Paulista, com 16 pontos.









Encarando uma verdadeira maratona de jogos, o São Paulo entra em campo nesta sexta-feira (16) contra o Palmeiras, fora de casa, e na terça-feira (20) vai até a Bolívia para encarar o Sporting Cristal em sua estreia na Copa Libertadores. Com o Paulistão “apertado”, o intervalo de um jogo para o outro tem sido de apenas dois dias.

Talles Costa, meia do São Paulo – Foto: Gazeta Press



Buscando rodar todo o elenco para que não haja contusões oriundas do cansaço extremo, a base se tornou primordial para o São Paulo. Promovidos este ano por Crespo, Vitinho e Talles Costa devem ser valorizados pelo clube. De acordo com Marcelo Hazan, do site Goal, a diretoria são-paulina já acenou com o interesse de ampliar os vínculos dos garotos.

O São Paulo adotou a política de renovar o contrato dos atletas que são promovidos para o time profissional. Depois, caso virem titulares, ganharão bônus de renovação automática. No caso de Talles Costa, seu contrato é válido até junho de 2022. O meia é tido como uma das promessas de Cotia e visto como um jogador moderno pela comissão técnica.

Talles Costa gastou a bola no meio de campo, o que mais me chamou atenção, ele não recua bola pra trás, consegue achar espaços, quebrando linhas, ainda bem que o @SaoPauloFC não trouxe G. Neves — Ednei Andrade (@Edneiandrade99)

April 15, 2021





Ao contrário de Talles, que estreou na última quarta-feira na vitória diante do Guarani, Vitinho ainda não entrou em campo pela equipe principal, mas também é bem avaliado por Crespo. Aliás, o olhar do técnico argentino para a base tricolor é um dos pontos elogiados internamente. Os ‘Made in Cotia’ devem ganhar mais espaço.