Crespo dá “ok” e Casares acerta venda de atacante por € 900 mil; fatia de 30% ainda pertence ao São Paulo

A temporada de 2021 começou com tudo no São Paulo, muito atento ao mercado e conseguindo acertar uma série de novas contratações, para várias posições. O ataque foi um dos setores que foi fortalecido, já que Éder, muito conhecido por grandes atuações na Europa, foi confimado como opção para Crespo.









Diante disso, outros nomes que atuam na mesma faixa do campo serão negociados, sendo este o caso de Gabriel Novaes, que fechou com o Red Bull Bragantino. O Tricolor acertou a saída do jovem, que estava emprestado ao Bahia, faturando quase R$ 6 milhões, a serem pagos à vista nos próximos dias.

Nos mínimos detalhes, conforme publicou a ESPN, o clube do interior irá desembolsar 900 mil euros, o equivalente a R$ 5,9 milhões na cotação atual. Além disso, o time do Morumbi ainda manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, mas caso de uma negociação futura, terá de repassar uma parte pequena dessa sua “fatia” para o empresário do atleta.

Gabriel estava atuando no Bahia – Foto: Jhony Pinho/AGIF.



Considerado muito promissor, Gabriel Novaes tem apenas 21 anos e foi artilheiro da Copa São Paulo de 2019, ano em que ele se transferiu por empréstimo ao Barcelona B. Sem espaço na equipe catalã, acabou novamente cedido na Espanha, ao Córdoba. No retorno ao Brasil, passou por Juventude e agora Bahia.

Atualmente, no clube nordestino, tinha vínculo até o final de 2021. Em toda a sua passagem, foram 23 partidas, com quatro gols marcados. Sua melhor temporada foi em 2018, ainda no sub-20 do Tricolor, por onde fez 46 jogos e 20 bolas na rede.