Crespo ‘define’ titular da lateral esquerda do São Paulo: “A situação é muito evidente”; treinador lamentou maratona

O São Paulo tenta apagar da memória do seu torcedor a temporada decepcionante que foi a de 2020. Depois de chegar a liderar o Brasileirão com até 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Tricolor viu os adversários ultrpassarem e terminou a competição na quarta colocação. O vexame resultou na demissão de Fernando Diniz.









ara o lugar de Diniz, a diretoria do São Paulo trouxe o badalado Hernan Crespo, que havia feito uma ótima campanha sob o comando do Defensa y Justicia (ARG), inclusive sendo campeão da Copa Sul-Americana. O argentino, porém, já conquistou boa parte da torcida são-paulina com um bom desempenho do time em campo.

Nesta segunda-feira (12), o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 1 a 0, com gol contra de Léo Ortiz. A partida difícil deixou Crespo empolgado e rasgando elogios aos seus comandados. Um dos pontos abordados em sua entrevista coletiva após a partida foi a escolha entre Reinaldo, um dos melhores em campo, e Léo Pelé na lateral esquerda.

“A situação é muito evidente. Léo está jogando num nível ótimo, Reinaldo igual. É melhor deixar falar o campo. Tão evidente que estão jogando ótimo futebol que creio que uma mínima palavra seja pouco. Hoje demonstraram ainda que não somente ofensivamente, defensivamente também (estão bem), contra um rival duríssimo”, disse o treinador.

completamente apaixonado por Hernan Crespo — berto (@gui_bert0)

O Soberano não terá descanso e volta a campo na quarta-feira (14), diante do Guarani e, na sexta-feira (16), encara o Palmeiras. Sobre o calendário e a possibilidade de rodar o elenco, Crespo foi direto. “É sempre uma situação difícil com este calendário. É normal que façamos mudanças para enfrentar o Guarani. Mas começaremos a pensar neste jogo amanhã”, concluiu.