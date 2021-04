Crespo diz que São Paulo merece aplausos após 4 vitórias em 7 dias: ‘Atletas fazem algo extraordinário’

Acabada a maratona de quatro jogos em sete dias, o técnico Hernán Crespo disse que o elenco do São Paulo merece aplausos pelo que fez nesta semana.

Desde a volta do Campeonato Paulista, o Tricolor venceu São Caetano (sábado, por 5 a 1), Red Bull Bragantino (segunda-feira, por 1 a 0), Guarani (quarta, por 3 a 2) e agora Palmeiras, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Allianz Parque.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Para o treinador, a dedicação do elenco são-paulino em disputar uma partida a cada dois dias é mais importante que os 100% de aproveitamento conquistados em campo.

“A minha maior vitória é a dedicação a cada treino, a cada jogo. O resto é só uma consequência. Noje falamos de 4 vitórias, mas meu modo de entender o futebol não vai mudar com os resultados. Acredito que os atletas estão fazendo algo extraordinário. Só pelo esforço, nem falo de resultado, já merecem aplausos”, disse o argentino, em entrevista coletiva.

Crespo, no entanto, espera que a situação mude logo, para que os jogadores recebam um período maior de descanso e recuperação. O treinador também descartou que tenha méritos sozinho pela fase do São Paulo e deu 100% de crédito aos atletas.

“Jogar a cada 48 horas é muito dificil fisicamente, psicologicamente, sem treinos. Só recuperação e jogos. Nós respeitamos muito a competição, o Paulista, e sinceramente esperamos que essa situação possa se acomodar melhor, porque é muito difícil”, disse.

Hernán Crespo comemora lance em jogo do São Paulo Rubens Chiri

“A gente quer ser protagonista, e eu entendo que o caminho é dessa maneira, sendo agressivo a todo o tempo. Com elenco completo, a identidade é a mesma. Estou agradecido aos atletas. A comissão tem ideias, mas sem a pré-disposição deles é impossível. Merecem um grande aplauso, isso que estão fazendo”.

Líder de seu grupo no Paulistão, com seis vitórias em oito rodadas, o São Paulo foca agora na Conmebol Libertadores. O primeiro jogo será na próxima terça-feira (20), no Peru, contra o Sporting Cristal.

“Nesse momento temos que estar tranquilos, descansar e milagrosamente temos três dias para o próximo jogo. Pensaremos amanhã [sábado] na Libertadores. Acredito que, se quer ser protagonista, chegar às oitavas, quartas, final, tem que passar por esse tipo de experiência, de jogos importantes, clássicos.