Crespo elogia atuação do São Paulo e destaca importância das cinco substituições

Depois de quase um mês sem compromissos oficiais, devido a suspensão do Campeonato Paulista, o São Paulo retornou aos gramados em grande estilo. Neste sábado, o Tricolor goleou o São Caetano por 5 a 1, em casa, em jogo adiantado da 11ª rodada do Paulistão.

Logo após o embate, o técnico Hernán Crespo valorizou o período de apenas treinamentos e mostrou estar satisfeito com o desempenho dos seus atletas.

“Para nós foi muito importante este período de trabalho, uma situação que não é fácil, mas aproveitamos a possibilidade de trabalhar nestes dias. Acho que muitas coisas boas foram vistas na partida de hoje”, disse em coletiva.

Agora, o São Paulo terá apenas dois dias para se preparar para o seu próximo desafio, já que na segunda-feira o time enfrenta o RB Bragantino, também no Morumbi.

Em meios a tantos compromissos em sequência, o comandante argentino valorizou as cinco substituições que tem direito e destacou a importância de resolver as partidas o quanto antes.

“Está claro que o calendário é difícil. Devemos aderir essa situação, mas não penso a quatro jogos de distância. Passou o primeiro, agora vamos para o segundo. Com tranquilidade. Amanhã vamos ver os atletas, principalmente aqueles que jogaram o tempo todo. É Importante aproveitar as cinco mudanças que tenho. O jogo de hoje permitiu jogar em um ritmo um pouco mais baixo, já que conseguimos a diferença no primeiro tempo, e é isso que queremos”, finalizou.

Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo se manteve na liderança do Grupo B do Estadual, agora com dez pontos.