Crespo elogia jogadores após vitória do São Paulo: ‘Respeitam a profissão’

O técnico Hernán Crespo foi só elogios ao time durante a entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Palmeiras, no Choque-Rei pelo Campeonato Paulista.

O técnico argentino fez questão de parabenizar os atletas pelo comprometimento e dedicação durante essa maratona de quatro jogos em sete dias pelo estadual.

– A primeira coisa que quero falar é parabenizar os atletas pelo esforço, pela maratona de jogos. Depois, os jogos, alguns gostam, outros não, mas na situação do calendário, os jogadores fizeram um esforço físico e mental. Eles respeitaram a profissão, o Paulista e fazermos quatro resultados positivos em sete dias é muito difícil – elogiou o treinador são-paulino.

Mesmo com a maratona de partidas, o São Paulo não perdeu a identidade no clássico e pressionou o Palmeiras do início ao fim no Allianz Parque. Crespo também comentou sobre a atuação do time.

– O desgaste é muito. A situação foi muito difícil de enfrentar, jogar contra o Palmeiras depois de três jogos em poucos dias. Temos a identidade, é nisso que trabalhamos todos os dias. A dificuldade tem que se apoiar no trabalho e isso esta funcionando, com a vontade dos atletas. Quando o resultado vem, somos muito contentes – finalizou.

Agora, o elenco volta o foco para a estreia na Copa Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).