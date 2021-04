Crespo entra em ação e ajuda Vitor Bueno em “virada de chave” no São Paulo; meia deve permanecer no Morumbi

Sem sombra de dúvidas, o São Paulo foi um dos clubes que mais se movimentou até aqui na janela de transferências visando a temporada de 2021. Além do treinador Hernán Crespo, as novidades do novo ano no Tricolor são o lateral Orejuela, o zagueiro Miranda, os meias Martín Benítez e William e os atacantes Bruno Rodrigues e Eder.

Destes, a torcida do São Paulo, em um primeiro momento, parece acreditar que apenas William e Bruno Rodrigues não tenham nível de titularidade. Segundo uma enquete feita pelo site Globoesporte.com, todos os outros nomes que chegaram ao Morumbi para a temporada de 2021 merecem titularidade.

Há alguns dias, segundo a votação popular promovida pelo portal que contou com a participação de torcedores do São Paulo, a equipe montada por Hernán Crespo deveria ter a seguinte escalação ideal: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Orejuela, Luan, Daniel Alves, Martín Benítez e Reinaldo; Luciano e Eder. O esquema é o 3-5-2.

Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Entre as demais opções do elenco, estão aqueles jogadores que serão suplentes durante a temporada e que serão utilizados mesmo assim. Um nome contestado pela torcida é o do meia Vitor Bueno. Porém, durante esse hiato de jogos, o técnico Hernán Crespo ajudou o atleta a dar uma “virada” em sua trajetória no São Paulo.

Segundo a informação da coluna do Menon, no site UOL Esporte, Vitor Bueno treinou como centroavante nas últimas semanas, agradou Crespo e será utilizado nessa posição ao longo da temporada, ficando como opção juntamente com nomes como Luciano, Pablo e Eder. Dessa forma, a permanência do jogador é tratada como certa.