Crespo expõe rodízio no São Paulo pelo Paulistão e vai além: “Quero ver Miranda em campo”

Depois de um período longe dos gramados, o São Paulo se prepara para conviver com uma maratona no Campeonato Paulista, que já começou no último sábado (10), com goleada por 5 a 1 sobre o frágil time do São Caetano. Nesta segunda-feira (12), a partir das 20h, retorna a campo para encarar o Red Bull Bragantino na segunda parte de uma sequência dura com mais duas partidas na semana, que vai obrigar Hernán Crespo a administrar o elenco.









Diante deste cenário, conforme publicou o GloboEsporte.com, o argentino deve revezar o elenco e dar minutos a atletas como o veterano Miranda, que ainda aguarda para reestrear pelo São Paulo. A definição do time para o jogo desta noite ocorre pela manhã, em atividade no dia do jogo, algo comum no trabalho.

“Está claro que será difícil. O calendário disse assim. Devemos nos adaptar a essa situação. Penso e começo a contar apenas um, depois dois, três e quatro. Passou o primeiro, agora vem o segundo. Com tranquilidade, veremos como estão os atletas, sobretudo aqueles que jogaram todo o jogo de hoje (sábado). Depois é importante o aproveitamento de cinco mudanças que tenho à disposição”, declarou Crespo, que deve usar Miranda ainda nesta semana.

Miranda deve fazer sua reestreia em breve pelo Tricolor – Foto: Rubens Chiri/Flickr Oficial do São Paulo/Divulgação..



“Quero ver Miranda em campo, mas somente posso fazer cinco mudanças, é difícil. Devo pensar no grupo e em todos, mas não somente às questões pessoais. Mas seguramente vai chegar o momento, pois está trabalhando muito bem. Seguramente vai chegar o momento”, afirmou o treinador.

Em busca de qualificar ainda mais a preparação do time, o comandante faz, na manhã desta segunda-feira (12), um curto trabalho de menos de uma hora no CCT da Barra Funda, às 10h30, menos de 10 horas antes do apito inicial do duelo contra o Bragantino.