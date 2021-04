Crespo iguala melhor início de trabalho no São Paulo no século

Com a vitória por 2 a 0 contra o Santo André na sexta-feira, o técnico Hernán Crespo alcançou uma marca importante pelo São Paulo. O argentino igualou o melhor início de trabalho no Tricolor em todo o século.

Segundo dados do Arquivo Histórico do São Paulo, o aproveitamento nos primeiros jogos é de 83,33%, mesmo número alcançado por Cuca em 2004. São levadas em consideração apenas partidas oficiais.

Além do destaque entre os treinadores deste século, Crespo já aparece com o quinto melhor início de trabalho de toda a história do clube, atrás de Rubens Salles (1931-32), Jim Lopes (1953), Pepe (1986) e Joreca (1943).

Ao comentar sobre os recordes, o ex-atacante adota um discurso cauteloso. Para ele, o mérito é dos jogadores, e o trabalho está apenas no começo.

“Se igualamos ou superamos recordes, é mérito dos jogadores. Depois é uma equipe em constante evolução. Estamos no começo da temporada. Falta muito. Tudo isso apenas começou”, explicou.

Para tentar ampliar a série positiva, o São Paulo volta a campo no domingo, visitando o Ituano no Paulistão. Por conta da maratona de jogos, há a possibilidade de uma escalação alternativa.