Crespo iguala recorde de Cuca, mas ressalta: ‘É mérito dos jogadores’

Após a vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Santo André, Hernán Crespo atingiu uma marca expressiva no comando do time, ao se tornar o treinador com o melhor aproveitamento em seu início de trabalho no Tricolor no século, empatado com Cuca, em 2004.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Em 10 jogos como treinador do São Paulo, ambos chegaram a 83,3% de aproveitamento, com oito vitórias, um empate e uma derrota apenas.

Caso vença o Ituano, no próximo domingo (25), o argentino pode chegar a outro número importante: sete vitórias consecutivas, a maior sequência do Tricolor desde 2012. Sobre igualar o recorde de Cuca no Século XXI, C​respo afirmou que não pensa em recordes, mas sim no trabalho.

– O recorde? Não penso nisso. E se igualamos, ou superamos o recorde, é mérito dos jogadores, dos atletas – respondeu o treinador.

Crespo falou, ainda, sobre seu bom início de trabalho, ressaltando que é apenas um começo.

– É uma equipe em constante evolução, estamos no começo de uma temporada, falta muito. Tudo isso apenas começou – concluiu o argentino.

Igualando ou não recordes, superando ou não marcas, uma coisa é certa: Crespo faz um ótimo trabalho com o São Paulo, que não sabe o que é perder há seis partidas e faz um excelente início de temporada.

O time volta a campo no próximo domingo (25), às 22h15, para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida é válida pela oitava rodada do Paulistão e pode significar a classificação do Tricolor para a fase de mata-mata da competição.