Crespo inova no 3-5-3 e Benítez, Miranda e Galeano formam ‘trio’ em escalação contra o Guarani; SPFC terá 2 desfalques no meio-campo

A torcida do São Paulo está cada vez mais convencida com o futebol apresentado pelo técnico Hernán Crespo. O Tricolor venceu o Red Bull Bragantino na última rodada e continua na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 13 pontos.









Passadas 48 horas do último compromisso, o Soberano volta a campo na noite desta quarta-feira (14). A partir das 21h30 (de Brasília), São Paulo e Guarani se enfrentam no Morumbi pela 9º rodada do torneio estadual. Crespo deve optar por uma equipe mais alternativa. A comissão entende que a maratona de jogos deve causar uma enorme rodagem no elenco.

Para se ter uma ideia, o São Paulo visita o Palmeiras no dia 16 (sexta-feira). Pouco tempo depois, na quarta-feira seguinte (21), o Soberano estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal. A situação fica ainda mais complicada na partida contra o Rentistas. O Tricolor recebe o time uruguaio numa quarta-feira (28), mas antes terá que enfrentar o Mirassol, fora de casa, no domingo (25).

Arboleda, Bruno Alves, Léo, Daniel Alves e Volpi acumularam mais de 180 minutos nos últimos jogos e devem ser poupados. Vitor Bueno, Benítez e outros reforços devem receber a chance de conquistar o treinador argentino, que ainda está aberto a mudanças e não definiu qual será seu time titular na sequência da temporada. Sara e Hernanes, com dores, não jogam.

Segundo o ‘GE.com’, a provável escalação tem: Volpi; Diego Costa (Lucas Beraldo), Miranda e Rodrigo Freitas; Galeano, Luan (Diego Costa), Igor Gomes, Benítez e Welington; Vitor Bueno e Eder.