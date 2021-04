Crespo não aprova investida e meio-campista é barrado do São Paulo: “Prefere o Nestor”, informa repórter; direção está de olho

O São Paulo desistiu de Borré por estar afundado em pendências com alguns jogadores: Daniel Alves é o principal deles. Belmonte, diretor do Tricolor, assumiu que a dívida com o ‘camisa 10’ é de R$ 8 a 9 milhões. O Palmeiras também saiu da negociação pelo medo da crise financeira, que se alastrou em meio à pandemia do novo Coronavírus. O atacante, aliás, não foi a única abdicação do Tricolor.









Casares também optou por desistir da tratativa com o Nacional pelo volante Gabriel Neves. Quem deu a afirmação foi o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista ao canal do ‘Eduardo e Tironi’, no YouTube. O diretor do São Paulo fez uma comparação com a negociação pelo zagueiro Kanu, do Botafogo, onde o Tricolor também chegou no limite financeiro para contratar o jogador.

Nesta última semana, porém, o nome de Neves voltou a ser comentado. O blogueiro Menon, do ‘UOL’, informou que o técnico Crespo considera o jovem Rodrigo Nestor melhor que o especulado Gabriel Neves. A visão do comandante teria sido fundamental na decisão final do São Paulo, que deve priorizar novas posições no mercado depois de contratar 2 jogadores de meio, como Benítez e William.

Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, afirmou que a comissão de Crespo está ‘encantada’ pelo futebol do meia nos treinos. Nestor, alias, se posicionou a respeito do polêmico tweet feito no final de semana: “Boa noite, venho aqui esclarecer a respeito do post ‘bando de frustados’. Em momento algum me referi à torcida do São Paulo. Postei isso por conta de erros que eu ouvi numa live”, postou o atleta.

Reforços do São Paulo em 2021:

Bruno Rodrigues

Martín Benítez

William

Miranda

Éder

Orejuela