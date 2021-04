Crespo recebe ‘reforço’ de última hora e São Paulo deve ter novidade no meio-campo; Luciano tem data de retorno

A torcida do São Paulo sequer lembra que Fernando Diniz passou pelo Morumbi. O ótimo desempenho do time sob o comando de Hernan Crespo está “iludindo” os são-paulinos. A intensidade, objetividade para buscar o gol e, obviamente, os resultados estão fazendo do Tricolor um dos destaques neste início de temporada.









Pelo Paulistão, são seis jogos com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Encarando uma maratona de jogos, o São Paulo enfrenta o Guarani nesta quarta-feira (14) e já na sexta-feira (16) faz o clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Na semana que vem a “chave” muda e o desafio será o Sporting Cristal, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Contra o Guarani, Crespo terá um reforço. Depois de sete meses longe dos gramados se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, Liziero foi relacionado pelo técnico argentino e deve fazer sua estreia na temporada. A ausência do meia ocorreu a partir de uma lesão em um treino, às vésperar de encarar o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão.

Ainda sem poder atuar, também contundido, Luciano não deve retornar nesta quarta, mas as chances do camisa 11 reforçar o Soberano contra o Palmeiras, é grande. Segundo o UOL Esportes, o atacante se recupera após sentir dores no adultor esquerdo e será desfalque certo contra o Guarani e volta diante do Verdão.

Embora se recupere, a intenção da comissão técnica comandada por Hernan Crespo é que Luciano seja utilizado somente na próxima terça-feira, na estreia do São Paulo na Libertadores. O treinador vem fazendo o famoso “rodízio” em todas as posições, assim dando oportunidades para atletas da base e outros que não vinham sendo utilizados por Diniz.