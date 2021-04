Crespo ressalta desgaste, mas exalta time do São Paulo: ‘Temos identidade’

O técnico Hernán Crespo comentou sobre um possível desgaste da equipe durante a entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Palmeiras, no Choque-Rei pelo Campeonato Paulista.

Em uma maratona de quatro jogos em sete dias, o Tricolor venceu todas as partidas, mostrando luta e força de vontade dentro de campo. O treinador argentino fez questão de exaltar os jogadores.

– Essa situação não é normal, jogar a cada 48 horas é muito difícil, sem treinos, sem recuperação. Respeitamos muito o Paulistão e esperamos que essa situação melhore, pois é complicado. Repito, quero parabenizar os atletas pelo esforço físico e mental. Estamos no começo de uma temporada larga. Temos que ter atenção aos jogadores – disse o comandante.

Mesmo com o time reserva diante do Guarani e com um calendário apertado, o time do São Paulo não mudou a forma de jogar, algo avaliado como positivo por Crespo.

– Sim, desejo que os jogadores sejam intensos, queremos ser protagonistas. Entendo o caminho desta matéria, acredito que vocês (jornalistas) viram que a identidade, mesmo com os reservas, foi a mesma. Temos identidade – finalizou o técnico.

Agora, o elenco volta o foco para a estreia na Copa Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, fora de casa, às 21h30 (de Brasília). O time deve viajar para Lima no próximo domingo à tarde.