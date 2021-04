criada a carreira de policial penal

Mais um certame para a área policial pode estar chegando em breve. Isso porque o Amapá criou o novo cargo de Policial Penal (concurso Polícia Penal AP), com exigência de formação em nível superior de escolaridade.

Segundo a lei que sancionou o novo órgão, o quadro de pessoal será formado por 1.223 cargos, sendo 864 para homens e 359 para mulheres. Para ingressar em uma dessas vagas, o candidato deverá:

I – ser brasileiro;

II – estar no gozo dos direitos políticos;

III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV – a idade mínima de dezoito anos;

V – gozar de boa saúde física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;

VI – ter conduta social irrepreensível, comprovada idoneidade moral e não possuir antecedentes criminais;

VII – ser previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos;

VIII – ser previamente aprovado em curso de formação técnico- policial;

IX – possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo B.

A Carreira de que trata a Lei, composta do cargo de Policial Penal do Estado do Amapá, é estruturada nas classes especial, I, II e III, cujo salário vai de R$ 3.318,64 a R$ 5.305,30. Confira:

Concurso Polícia Penal AP: panorama

Em 2018, o último edital do concurso Polícia Penal AP, então denominado Iapen, ofertou 550 vagas, sendo 110 imediatas e as demais para formação em cadastro de reservas nos cargos de Educador Social Penitenciário e Agente Penitenciário.

A seleção foi realizada em seis etapas, quais sejam: provas objetivas, TAF, exame de documentos, avaliação de saúde, exame psicológico e investigação social. A responsável foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

A prova objetiva foi composta de de 60 questões (20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos), ambas de caráter eliminatório e classificatório, com 3h30 de duração. Dentre as disciplinas exigidas estavam:

Português;

RLM;

História do Amapá;

Geografia do Amapá;

Constitucional;

Administrativo;

Penal;

Processo Penal;

Direitos Humanos.

Resumo

situação : criado

: criado banca : indefinida

: indefinida vagas : indefinidas

: indefinidas escolaridade : nível superior

: nível superior salários : até R$ 3,3 mil iniciais

: até R$ 3,3 mil iniciais último edital neste link

