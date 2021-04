Criança cai em poço de residência em Igreja Nova e é encontrada já sem vida

Um fato lamentável chocou a população de Igreja Nova e região

Neste domingo, 25 de abril, familiares de uma criança do sexo masculino, de apenas 5 anos, notaram o sumiço da mesma em uma localidade pertencente ao município de Igreja Nova, mas bem próximo ao território de São Sebastião.

De acordo com a polícia, foi por volta das 16h que eles teriam sentido falta do garoto, porém somente as 19h acionaram os policiais. Quando os militares chegaram até a localidade, foram informados que a criança foi encontrada já sem vida em um poço, nos fundos de uma residência, provavelmente ela teria caído sozinha e morreu com o impact da queda.

A mãe da vítima estava no local com o jovenzinho já falecido, no colo dela. A Polícia Militar acionou o IML para tomar as providências cabíveis.

Com informações do 11º BPM