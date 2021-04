Criança de cinco anos sofre tentativa de estupro na zona rural de Penedo

Foi por volta das 10h30 desta segunda-feira (26) que policiais do PELOPES, pertencente ao 11º BPM, foram acionados para atenderem uma ocorrência de tentativa de estupro no Povoado Marcação, zona rural de Penedo

Segundo informações, um indivíduo, o qual não teve identidade revelada, havia tentado estuprar uma menor de cinco anos . Felizmente, o pai da menor conseguiu intervir ao chegar na residência e se deparar com o suposto autor do crime. Ele foi indagado da sua presença na casa e o mesmo ficou bastante nervoso. Ao perceber que a roupa da garota estava abaixo do joelho, e o suposto estuprador estava tentando ajeitar, o pai da criança desferiu dois socos no indivíduo, em seguida acionou à polícia.

O elemento foi preso e as partes se dirigiram até à Delegacia de São Miguel os Campos para os procedimentos cabíveis. Ele foi enquadrado no crime de estupro de vulnerável.