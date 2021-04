Criança de oito anos morre após ser atingida por bala perdida em Junqueiro

Homem de 37 anos, que também foi morto, era o alvo do suspeito de efetuar os disparos; criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma criança de oito anos e um homem morreram baleados, na noite desta sexta-feira (2), na Rua José Pereira, no bairro Mutirão, localizado no município de Junqueiro, no interior de Alagoas.

De acordo com informações coletadas pelo portal Já É Notícia, o homem, identificado como José Edson, de 37 anos, estava em um estabelecimento comercial com a criança.

No momento, um indivíduo, que ainda não foi identificado, chegou a pé e efetuou os disparos de arma de fogo contra José. A criança foi atingida por uma bala perdida. O suspeito fugiu após cometer o crime.

Ainda segundo a apuração do portal de notícias, devido à gravidade dos ferimentos, o homem morreu no local. Já a criança, que teria sido baleada no tórax, foi socorrida e encaminhada a um hospital em Junqueiro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb.com