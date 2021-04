Criar expectativas nos estudos ou no trabalho pode ser perigoso

Criar expectativas sobre algo é extremamente normal. Ao acordamos, já criamos expectativas (positivas ou negativas) de como será o nosso dia. Essa é uma forma de nos preparamos para o que está por vir, e assim, criarmos estratégias de viver determinada situação.

Porém, é claro que as expectativas não se resumem a isso. Nós criamos expectativas o tempo todo, e em diversos contextos. Seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, etc. Os ambientes são bastante diversos, mas podem gerar riscos para a nossa saúde mental quando essa expectativa não é bem administrada.

Por isso, aprender a como não criar expectativas intensas diante de um novo emprego ou de um concurso público é essencial para que a frustração não tire de você a motivação de tentar outra vez. Afinal, nem sempre teremos os resultados que almejados, e estar ciente disso é primordial para garantir o bem-estar e a “empolgação” para uma nova tentativa.

Com isso em mente, veja as nossas considerações sobre o tema:

Como não criar expectativas nos estudos e no trabalho?

O primeiro passo para não criar expectativas de que tudo sairá milimetricamente como planejado, é pensando nas variáveis.

E não, isso não quer dizer que você está pensando negativo. Mas sim, apenas sinaliza que você reconheça os riscos que determinada prova pode ter, além de que o trabalho terá os momentos não tão bons assim.

Lembre-se de que nada nessa vida é um “mar de rosas” e, portanto, tudo tem um ponto negativo que deve ser analisado.

Em um primeiro momento, você poderá se sentir em euforia e pronto para lidar com algo novo da melhor maneira possível. Porém, cuidado para não ancorar a euforia na perfeição que você criou em sua mente.

Conheça o caminho que você está seguindo ou, no caso dos estudos, está tentando seguir. Saiba mais sobre o mercado de trabalho, sobre a concorrência no concurso específico ou sobre a dificuldade que determinada prova representa para muitas pessoas.

Além disso, observe o que outras pessoas falam sobre o tema. Saiba quais são as expectativas versus frustrações que essas pessoas viveram nestes ambientes. Isso lhe dará pistas para que você não “se jogue” em uma situação sem se dar conta do efeito negativo que ela pode representar em algum momento.

Não existe perfeição, mas existe muita coisa boa!

Para não criar expectativas que destoem da realidade, vale lembrar que não existe perfeição em nenhum âmbito de nossas vidas. Da mesma maneira, existe muita coisa boa que pode ser explorada por todos nós.

Com isso em mente, saiba aonde você está pisando, reconheça os pontos fracos (como a possibilidade de tirar uma nota baixa ou receber um trabalho que aumente a sua pressão) e use isso como uma forma de aprender algo mais.

Por exemplo, se você sentir que não foi tão bem naquela prova, aprenda com os seus erros e use-os para estudar para a próxima tentativa. E no caso do trabalho, se você se sentir sobrecarregado, use essa carga para repensar a sua rotina e a forma de organizar o seu dia a dia, tornando tudo mais promissor e equilibrado.

Considere a realidade envolvida com o contexto no qual você está inserido, e pouco a pouco você irá aprender a como não criar expectativas muito profundas e irreais, melhorando assim a sua saúde mental e a sua forma de lidar com os impasses na vida.