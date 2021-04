Criciúma elimina Ponte Preta nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

O Criciúma garantiu uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Jogando no Heriberto Hulse, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta e precisou derrotar o adversário nos pênaltis por 5 a 4 para se manter viva na competição nacional.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, mas sem muitas chances claras de gol. A principal jogada aconteceu apenas aos 45 minutos, quando Apodi acertou o travessão e quase marcou para a Ponte Preta.

No segundo tempo, a Macaca voltou pressionando e conseguiu sair na frente aos 14 minutos. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Camilo cruzou para a área, a bola passou por todo mundo e foi para as redes do goleiro Alisson, deixando o time de Campinas na frente.

Porém, o Criciúma reagiu e chegou ao empate com um belo gol aos 27. Dudu cobrou escanteio da direita, João desviou para o meio e Philipe Maia emendou um voleio de primeira para balançar as redes para o Tigre. As duas equipes seguiram tentando criar oportunidades nos minutos restantes, mas o jogo terminou empatado e a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, Vini Locatelli desperdiçou para a Ponte e o Criciúma, que converteu todas as cobranças, conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.