Criciúma vence o Metropolitano e desencanta no Campeonato Catarinense

O Criciúma enfim desencantou no Campeonato Catarinense. Nesta segunda-feira, pela nona rodada do Estadual, o Leão bateu o Metropolitano por 2 a 0, em casa, e alcançou a sua primeira vitória na competição.

Após uma primeira etapa sem grandes emoções, os anfitriões partiram para cima no segundo tempo. Com isso, aos 30 minutos, Uilliam Barros abriu o placar. Já aos 41, Eduardo marcou um golaço e selou o triunfo dos mandantes.

Com o resultado, o Criciúma subiu para a vice-lanterna do Catarinense, com sete pontos, dois a menos que o Hercílio Luz, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Metropolitano caiu para a lanterna, com cinco.