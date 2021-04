Crise na Venezuela: assunto muito importante!

Crise na Venezuela: vai cair no ENEM

A Crise na Venezuela é um tópico que está entre os assuntos de Atualidades mais cobrados em todas as provas do país.

O assunto é cobrado com uma grande ênfase principalmente na prova do ENEM e nas provas de segunda fase dos vestibulares.

Crise na Venezuela: Definição

A Crise na Venezuela é um fenômeno econômico, social e político que se iniciou no ano de 2013 no país e afetou diversos aspectos de sua sociedade profundamente.

Crise na Venezuela: Antecedentes Históricos

Para compreender corretamente a crise na Venezuela deve-se compreender o que foi o Chavismo, fenômeno que possuiu um papel importantíssimo na construção do país.

Hugo Chávez, membro do exército venezuelano, participou de uma tentativa de golpe militar contra o presidente Carlos Pérez no ano de 1992. Chávez foi preso após o fracasso do golpe mas tornou-se extremamente popular no país. Ele seria libertado pelo presidente que substituiria Pérez, Rafael Caldeira.

Assim, no ano de 1998, Chávez se elegeu presidente da Venezuela e ficou no poder durante 14 anos, vencendo 4 eleições consecutivas. Ele se tornou muito popular por ter realizado a distribuição de renda no país, diminuído a pobreza e a mortalidade infantil, além de aumentar consideravelmente o PIB venezuelano. Porém, as mudanças realizadas por Chávez tiveram um preço: a perda da democracia. A oposição do presidente afirma que as eleições que o elegeram foram fraudadas e que os seus opositores eram censurados.

Quando Chávez morre, no ano de 2013, Nicolás Maduro irá assumir o poder. Porém, é justamente devido ao fracasso do projeto político chavista em seu governo que a Crise irá se iniciar, ainda no mesmo ano.

Crise na Venezuela: Nicolás Maduro

Diversos estudos apontam que um dos motivos que teria causada a crise seria a disputa de Nicolás Maduro com o seu próprio partido, o Partido Socialista Unido e com a oposição.

A oposição venezuelana é responsável pelas denúncias de abuso de poder cometidos pelo presidente. Ainda, toda essa situação somente se agrava com a crise econômica enfrentada pelo país e a crise humanitária, que traz consigo o risco de uma intervenção liderada pelos Estados Unidos.

Crise na Venezuela: O petróleo

A crise econômica da Venezuela está diretamente ligada com a desvalorização do petróleo que aconteceu em âmbito mundial a partir de 2013.

Desde o início do século XX, o petróleo assumiu o papel de principal fonte de riqueza da Venezuela. Durante o governo de Chávez, todos os projetos sociais foram financiados com os lucros trazidos ao país por meio da venda de petróleo. Porém, o problema dessa situação é que o país se tornou extremamente dependente do petróleo, o que fez com que a Venezuela não investisse em suas próprias indústrias e em seu sistema de agricultura. Assim, quando a crise chegou em 2013, ela afetou profundamente a economia venezuelana.

Nesse ano (e que duraria até 2014), o preço do barril de petróleo sofreu uma queda significativa, impactando diretamente a economia da Venezuela. Com o prejuízo, o governo de Maduro parou de comprar itens básicos do cotidiano da população, como forma de economizar.

Crise na Venezuela: Estados Unidos

A situação já estava ruim. Porém, no ano de 2017, o governo americano de Donald Trump iniciou a impor uma grande quantidade de sanções à economia venezuelana, como uma forma de reprimir o governo autoritário de Maduro. As sanções apenas agravaram ainda mais o cenário econômico do país.

Crise na Venezuela: Na atualidade

A crise na Venezuela ainda não foi solucionada e o país segue em uma situação de calamidade pública até os dias de hoje. O assunto pode ser cobrado também em questões que abordam a imigração, uma vez que muitos venezuelanos tentaram deixar os seus lares e cruzar a fronteira com o Brasil, em busca de melhores condições de vida.