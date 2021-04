Cristián “Cebolla” Rodríguez, ídolo do Peñarol, é oferecido ao Cruzeiro; atacante vasta experiência no futebol europeu

Mesmo com a temporada 2021 decolando, o mercado da bola não para. Ofertas, especulações, sondagens e transferências movimentam os noticiários, bem como, o cotidiano dos clubes. Nesta quinta-feira(8), o portal “Torcedores.com” informou que o atacante uruguaio, Cristián Rodríguez, foi oferecido ao Cruzeiro. Intermediários, autorizados pela empresa Europe Sports Group, a mesma que gerencia a carreira de Jefferson Savarino, do Atlético-MG, apresentou o nome à Raposa. Aos 35 anos, veterano jogador acabou de rescindir seu contrato com o Peñarol.









A reportagem cravou o salário de Rodríguez. No Carboneros, o atacante recebia algo em torno de 60 mil dólares (R$ 398 mil, pela cotação atual) por mês. O valor está fora do que a Raposa tem como teto salarial, já que o clube trabalha para sanar problemas financeiros. Entretanto, o uruguaio está aberto para tratativas, pois lhe interessa jogar no Brasil. Crístian também foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo o portal Torcedores.com.

O currículo do jogador é vasto, com experiências de peso na Europa e uma breve passagem pelo futebol brasileiro. Cristián, que também é conhecido pelo apelido de “Cebolla”, tem passagens pelo Paris Saint-Germain, Porto, Atlético de Madrid, Parma e Independiente. Sua atuação no Brasil ficou restrita a duas partidas pelo Grêmio, em 2015. As lesões constantes demoveram o time Gaúcho de permanecer com Cebolla, desta forma, rescindindo o contrato com o atacante.

Participações em Copas do Mundo também estão na jornada do uruguaio. Cebolla esteve presente no Mundial do Brasil em 2014 e na Copa da Rússia, em 2018, defendendo a Celeste Olímpica. Em 2011 foi campeão da Copa América ao lado de Edinson Cavani, Diego Forlán, Loco Abreu e Luís Suárez. Atuou 110 jogos pela seleção uruguaia e foi autor de 11 gols.