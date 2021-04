Cristiano Ronaldo deve sair se Juventus não se garantir na Champions e já escolheu dois prováveis destinos, diz jornal

A vida da Juventus não está nada tranquila na atual temporada. Eliminada nas oitavas de final da Uefa Champions League, a Vecchia Signora agora vê ameaçada até mesmo uma classificação futura via Campeonato Italiano para o torneio continental.

No último domingo, o time italiano ficou no 1 a 1 com a Fiorentina e está na 4ª colocação com 66 pontos, mesma pontuação do Milan, que está uma posição atrás. Dominante na Itália nos últimos anos, a Juventus vive um período de crise e nem mesmo Cristiano Ronaldo escapou das críticas.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mesmo com 35 gols em 45 partidas, Cristiano Ronaldo tem sido duramente criticado pela imprensa italiana e pode deixar a Juventus ao final da temporada caso a equipe fique de fora na Uefa Champions League. A informação foi publicada nesta terça-feira (27) pelo diário Tuttosport.

O craque é cotado em duas equipes se deixar a Juventus. A publicação informa que Manchester United e Paris Saint-Germain são os dois clubes interessados em contar o atacante, que ainda tem contrato com a Vecchia Signora até junho de 2022. Se não houver renovação, a partir de dezembro o português poderá assinar um pré-contrato com outro clube.

Apesar dos 35 gols marcados, Cristiano Ronaldo é considerado caro pela Juventus. Por diversas vezes, a imprensa italiana apontou que o craque poderia ser negociado para dar um alívio na folha salarial da Juve.