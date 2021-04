Cristiano Ronaldo pode sair caso Juventus não vá à Champions League; jornal lista possíveis destinos

A passagem de Cristiano Ronaldo pode estar perto do fim, pelo menos de acordo com a imprensa italiana. Artilheiro da Velha Senhora na temporada, o português, que tem contrato até junho de 2022, não tem permanência garantida caso a Juve não se classifique para a próxima Champions League.

Segundo o jornal “Tuttosport”, Manchester United e Paris Saint-Germain aparecem como clubes mais cotados em caso de uma transferência. O Real Madrid, que seria a preferência do camisa 7, não deve fazer tanto esforço no momento.

Apesar de ter mais uma temporada de compromisso, a Juventus parece não se opor à saída de seu principal nome por conta do alto salário do jogador. Caso Cristiano Ronaldo permaneça em Turim e não renove seu vínculo, o jogador poderá assinar um pré-contrato ao término do ano.