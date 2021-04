Cristiano Ronaldo rejeita oferta para receber mais de R$ 113 milhões do Manchester United, diz site

O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, rejeitou uma oferta para voltar ao Manchester United, clube que defendeu entre 2003 e 2009.

A informação foi divulgada no site do jornal italiano “Corriere dello Sport”.

Os Red Devils estariam dispostos a pagarem 17 milhões de euros anuais (R$ 113,84 milhões, na cotação atual), mas o craque português não aceitaria sair da equipe italiana por menos de 20 milhões de euros (R$ 133,93 milhões).

Agora com 36 anos, CR7 está na sua terceira temporada com a camisa da Juve e tem contrato válido até junho de 2022. Por enquanto, ainda não há qualquer conversa pela renovação do seu vínculo e as especulações de que o atacante deixará a Velha Senhora ao fim da atual campanha são grandes no momento, com o Real Madrid entre os possíveis destinos.