Cristiano Ronaldo topa baixar salário de mais de R$ 200 milhões por ano pelo Manchester United, e Juventus já tem até preço para vender, diz jornal

O atacante da Juventus, Cristiano Ronaldo, está mais uma vez sendo vinculado a um retorno ao seu ex-clube, o Manchester United. A informação é do diário Gazzetta dello Sport, que informou que o craque estaria disposto a aceitar até mesmo uma redução no pagamento para ajudar o acordo.

Com 36 anos, Ronaldo tem contrato até junho de 2022, e recebe um salário de 31 milhões de euros por ano, algo em torno de R$ 203 milhões (por semana, eram R$ 3,9 milhões livres de impostos).

Porém, a publicação informa que o craque está infeliz e ansioso para sair de Turim, já que o clube tem lutado pelo título da Série A e uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League.

A Juventus está com problemas financeiros, por isso está disposta a negociar a saída de Cristiano Ronaldo e definiu um preço mínimo pela negociação: 29 milhões de euros (R$ 190 milhões).

A Vecchia Signora também consideraria incluir Ronaldo em um acordo de troca pelo meio-campista do United, Paul Pogba, que vestiu a camisa da Juventus no passado, mas o time italiano considera que essa seja uma mudança mais complexa.

Ronaldo ainda é um dos melhores jogadores do mundo, então não está interessado em reduzir seu salário para menos de 20 milhões de euros por ano (R$ 131 milhões). O craque é colocado quase que diariamente como futuro reforço ao Real Madrid, clube com o qual conquistou quatro troféus da Uefa Champions League em nove anos no time merengue.

Em recente entrevista ao programa El Chiringuito, da Espanha, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, descartou por completo o retorno do craque ao Santiago Bernabéu. “Cristiano Ronaldo não voltará ao Real Madrid. Não faz sentido, ele tem um contrato com a Juventus. Eu o amo muito, ele nos deu muito”.