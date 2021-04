Cristina descobre que tem pai milionário e recebe proposta nojenta · .

Cristina (Leandra Leal) descobrirá que tem um pai milionário em Império. Após procurar o comendador, a filha de Eliane (Malu Galli) receberá uma proposta nojenta da mulher de José Alfredo (Alexandre Nero) na novela das nove da Globo. A madame oferecerá dinheiro para a herdeira bastarda do seu marido sumir do mapa.

Depois da morte da irmã, Cora (Drica Moraes) entregará uma carta para a sobrinha fingindo ter sido escrita pela comerciante. A garota ficará confusa e tentará esclarecer sua origem. “Você estava aqui naquela época. Me diz, o irmão do meu pai é meu pai de verdade?”, questionará a loira.

“Sim, e na qualidade de filha você tem direito à fortuna”, responderá Cora. Cristina deixará claro que não está pensando no dinheiro, mas ficará assustada por descobrir o segredo de Eliane. “Acabei de enterrar minha mãe, estou sem chão”, acrescentará a jovem.

Depois de ir até a porta da empresa do comendador algumas vezes, ela tomará coragem para dizer quem é. Ele ficará mexido ao se lembrar da história de amor que viveu na juventude com a cunhada, e Maria Marta (Lilia Cabral) terá medo de dividir a fortuna do marido com uma nova herdeira.

José Alfredo resolverá não abrir mão de um centavo para Cristina e Cora. “Vocês não são nada para mim, não vão me tirar um tostão”, dirá o dono da joalheria Império. Já a personagem de Lilia Cabral contrariará a opinião do todo-poderoso da família e conversará com a enteada.

“Não sou mulher de rodeios. Quanto é que você quer?”, questionará a madame. Cristina se ofenderá e ainda será humilhada quando a dondoca disser que ela pode aproveitar a grana para comprar roupas melhores e dar uma “repaginada” em seu visual.

Resumo dos capítulos

Segunda, 19/4 (Capítulo 7)

Cristina fica atordoada com o conteúdo do álbum de recortes. José Alfredo discute com José Pedro. Elivaldo é transferido para um presídio. Lorraine chantageia Maria Marta. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Orville é impedido de viajar. José Alfredo percebe o nervosismo de Maria Ísis com a chegada dele e finge acreditar no que ela diz.

Os agentes de polícia encontram quadros falsificados no armário de Orville. Maria Marta e sua comitiva chegam à mansão do Comendador. Robertão encontra José Alfredo no elevador e Maria Ísis se apavora. Enrico convida Maria Clara para jantar.

Maria Marta invade a sala de José Alfredo. Cora tenta convencer Cristina a falar com José Alfredo. Fernando avisa a Elivaldo que ele pode ficar preso por muito tempo. Enrico manda Vicente preparar o jantar para ele e Maria Clara. Cora tenta encontrar Cristina. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa.

Terça, 20/4 (Capítulo 8)

Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis pede para Severo e Magnólia impedirem Robertão de voltar à sua casa. José Alfredo chega à casa de Maria Ísis. Cristina vai ao camelódromo. Maria Clara gosta da comida de Vicente. Xana, Fernando e Cora cobram de Cristina uma explicação por seu sumiço.

Tuane pede para Reginaldo deixá-la conversar com Elivaldo. José Alfredo encontra Maria Marta à sua espera e se surpreende. Vicente vê Cristina ser atacada por dois homens e avança para socorrê-la. Cora vê Cristina conversando com Vicente.

José Pedro fica nervoso ao descobrir que Téo divulgou uma notícia insinuando que ele teria atropelado uma pessoa. Cora dá um ultimato em Cristina. Tuane tenta convencer Elivaldo a deixá-la ficar com a guarda de Victor. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa e vai falar com ela.

Quarta, 21/4 (Capítulo 9)

José Alfredo discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Merival fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa. Marisa tenta descobrir com Valquíria o que ela sabe sobre Maria Marta e Merival.

Cláudio vai à casa de Téo. José Alfredo decide marcar uma reunião com os pais de Enrico. Maria Ísis se entristece quando José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio chega em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora reclama de Cristina ter deixado Victor na casa de Xana. Cristina vai até a empresa de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la novamente.

Quinta, 22/4 (Capítulo 10)

Cristina conta para José Alfredo que é filha de Eliane. Cristina entrega a carta de Eliane para José Alfredo, mas Maria Marta se enfurece e a acusa de tentar dar um golpe em seu marido. Cora vê a sobrinha sendo levada para dentro da Império. Maria Marta conta para os filhos sobre Cristina. José Alfredo avisa a Cora e Cristina que não dará dinheiro para elas.

Cora insiste para que a sobrinha lute por seus direitos. Tuane pede para Cristina deixá-la falar com Elivaldo antes dela. Cristina não cede seu lugar a Tuane.

Maria Marta tenta descobrir algo sobre Cristina com José Alfredo. Elivaldo incentiva Cristina a lutar por seus direitos com José Alfredo. Cora se joga na frente do carro de José Alfredo. Elivaldo afirma a Tuane que não deixará Victor ficar com ela. José Alfredo ignora Cora.

Sexta, 23/4 (Capítulo 11)

Reginaldo garante a Tuane que conseguirá a guarda de Victor. Téo marca um encontro com Maria Marta. Cristina se surpreende com a visita de José Alfredo. Marcão sugere que Cristina peça dinheiro a José Alfredo. Cora sai de casa com o álbum de fotos. Maria Marta manda Helena descobrir onde José Alfredo passou a tarde.

Cora consegue entrar na loja Império. Vicente decide inovar na cozinha, sem a autorização de Enrico, e Antônio se preocupa. Enrico vai jantar em seu restaurante com Maria Clara e Beatriz. José Alfredo encontra o álbum de recortes. Cora se apavora ao ser presa dentro de um armário por José Alfredo.

José Alfredo lamenta por Eliane nunca tê-lo procurado. Cristina estranha o sumiço de Cora. Enrico desiste de demitir Vicente. José Alfredo manda o segurança soltar Cora pela manhã. Maria Marta fica furiosa por não conseguir descobrir onde José Alfredo esteve. João Lucas sofre um assalto.

Sábado, 24/4 (Capítulo 12)

Vicente ajuda João Lucas e Du. José Alfredo não consegue dormir pensando no álbum de recortes. Cristina se preocupa com Cora. O segurança consegue libertar Cora do armário. Maria Marta encontra Cora nos corredores da empresa. José Alfredo fica furioso ao saber que Maria Marta levou Cora em casa.

Xana encontra a gangue e obriga o líder a devolver o que roubou de João Lucas. José Alfredo e Maria Marta veem João Lucas sair da casa de Xana. José Alfredo leva o filho mais novo para fazer exames. José Pedro reclama da possibilidade de ter mais uma irmã e Maria Clara o repreende. Vicente pede o telefone de Cristina para Xana.

Cora lembra que deixou o álbum de recortes na Império e corre para resgatá-lo. José Alfredo recebe notícias de João Lucas e avisa a Maria Marta. José Alfredo se emociona quando João Lucas cochila em seus braços. Maria Marta oferece dinheiro a Cristina.

