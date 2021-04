Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, analisa a trajetória do filho no BBB21: ‘Está sendo um desafio para ele’ | fora da casa

Para Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, a sensação de estar no Paredão há tantos dias, desde quinta-feira, não tem sido fácil para o filho: “Ele está triste e ansioso. Ele quer muito ficar no programa. Acredito que todos ficam com esses sentimentos”.

E, nesse Paredão, além de Thaís, o cantor enfrenta o principal rival no jogo, Arthur, com quem já chegou a ter alguns desentendimentos na casa. No Jogo da Discórdia do dia 5/4, quando os brothers tiveram que apontar quem tinha “jogo sujo”, “pior jogo” e “melhor jogo”, os dois chegaram a ter uma minitreta ao vivo. Na opinião de Cristina, a intenção do filho naquela hora foi se posicionar, e ela também reconhece que, agora, a relação deles está melhor: “Nesse momento, eles estão mantendo uma boa convivência”.

“Ele se posicionou em relação ao Arthur no jogo. Acho que ele não esperava a reação que o Arthur teve”, comentou.

Na trajetória do paulista no programa, ele também teve pequenos atritos com outra participante: Juliette. Mas, de uns dias para cá, eles têm conversado bastante e andado bem juntinhos. Para Cristina, as questões entre eles estão mais bem resolvidas do que nunca:

“No começo do jogo, meu filho estava muito mais sensível e assustado com o clima da casa. Aos poucos, ele teve a oportunidade de conhecer melhor todos os participantes, se aproximar mais de Juliette, ela é uma mulher incrível. Acho que se entenderam e não haverá mais atritos entre eles”.

E, falando em relações boas, não dá para negar a aliança que o cantor vem construindo com Gilberto há algumas semanas. Depois que o “pódio” inteiro – Karol Conká e Lumena – de Fiuk foi eliminado, o brother começou a se aproximar cada vez mais do doutorando em Economia. Agora, depois de tantas reviravoltas no jogo, um ocupa o segundo lugar na Final do outro. E Cristina ressalta: “O Filipe adora o Gil”.

Por Fiuk ser uma pessoa bastante reservada, Cristina acredita que o Big Brother Brasil está sendo um desafio enorme para ele e, por isso, vem crescendo bastante no jogo. “Meu filho sempre foi muito reservado em relação a sua vida pessoal. Está sendo um desafio para ele. Ele cresceu muito no jogo. Sou fã incondicional dele”.

Nessa altura do campeonato, nas últimas semanas de programa, os brothers falam muito de chegar à Final do BBB. E o mesmo acontece com o público e as famílias deles aqui fora! Para Cristina, o paulista tem muitas qualidades para chegar lá: “Por ser uma pessoa boa, com um coração enorme, por ter respeito ao próximo e não desejar mal a ninguém. Ele é um príncipe”.

