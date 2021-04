Criticado na web, Roger Machado expõe motivos de ausências de Michel Araújo e Miguel no Flu

O Fluminense não teve dificuldades para golear o Macaé, na noite da última terça-feira (6), no estádio Raulino de Oliveira, pelo placar de 4×0. Com gols de Kayky, Fred, Nenê e Ganso, o Tricolor das Laranjeiras subiu para a quarta posição da Taça Guanabara com 13 pontos. Mesmo com o bom resultado, o técnico Roger Machado foi cobrado pela torcida na web.









As principais reclamações dos tricolores tiveram como foco as ausências dos jovens Miguel e Michel Araújo. Por opção técnica, os dois jogadores não foram relacionados para a partida contra o Macaé. Após a goleada, o comandante abriu o jogo e expôs os motivos de ter ‘cortado’ a dupla do duelo em Volta Redonda.

“São as opções para esse jogo. O Miguel ainda não teve oportunidade comigo no banco. Ele vem treinando diariamente, fez jogos no início quando o Ailton ainda estava fazendo a transição com os meninos. Ele teve um problema, se recuperou e está trabalhando“, afirmou Roger Machado, em entrevista coletiva virtual.

Roger Machado: deu explicações em coletiva (FOTO: LUCAS MERÇON / FLICKR DO FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO)



“Quando o treinador entender que o atleta deva fazer parte de um banco, não tenha dúvida que vou querer observá-lo em campo. Em relação ao Michel, é a mesma questão. Para mim, no dia de hoje, era importante eu ter outras opções por perto e usá-las“, completou o treinador, que foi questionado pelos torcedores nas redes sociais.

Acumulando três atuações na temporada, Michel Araújo não entra em campo desde a vitória contra o Boavista, em 23 de março. Na sequência, foi banco diante de Volta Redonda e Vasco, antes de não ser relacionado contra o Macaé. Já Miguel tem apenas um jogo no Estadual, contra o Resende, no dia 4 do mês passado,