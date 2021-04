Cruzeiro entra no páreo com rival para contratar atacante Dudu; Botafogo-SP tem pressa em vender revelação promissora

O Cruzeiro está de olho no jovem atacante Dudu, que se destaca no Botafogo-SP. O time Celeste já sondou as condições para contratar o jogador de 17 anos. As atuações de Dudu também despertaram o interesse em outras equipes brasileiras, como Atlético-MG, Santos e Grêmio. A informação é do jornalista Bruno Andrade, colunista do Uol Esportes.









Dudu tem vínculo com o Botafogo-SP até dezembro de 2023, mas a equipe do interior paulista já percebe a valorização do atacante e tem interesse em fazer uma negociação antes do final do primeiro semestre de 2021, já que o clube estará na Série C do Campeonato Brasileiro e com a falta de visibilidade de tal competição, possíveis tratativas pelo jovem correm o risco de serem inviabilizadas.

O atacante chamou os holofotes após desempenho notável na Copa Paulista, competição disputada no final de 2020. Com três gols, Dudu foi artilheiro do Botafogo-SP. Dudu é da cidade do Botinha, Ribeirão Preto, entre 2015 e 2017, dos 11 aos 13 anos, atuou na base do Palmeiras, mas retornou ao clube de origem em 2018.

Titular absoluto do Botafogo-SP, Dudu balançou as redes logo na estreia do Campeonato Paulista contra o São Paulo. O jogador subiu para a equipe principal na temporada passada. Em 2021, pela série B, o jovem atuou em 11 partidas foi autor três gols.