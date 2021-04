Cruzeiro ‘esquece’ acordo encaminhado por Deivid e empresário expõe situação de Manoel; clube da Série A faz sondagem

O zagueiro Manoel foi um dos principais nomes do Cruzeiro na última temporada. Em meados de 2020, o defensor retornou de empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia, e foi reintegrado, se tornando titular e importante arma tanto defensiva como ofensiva durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de renegociar salários, o medalhão entra em reta final de contrato e segue com futuro indefinido.









À disposição do técnico Felipe Conceição para o clássico com o Atlético-MG no final de semana, Manoel, que cumpriu suspensão no Campeonato Mineiro no meio de semana, ainda não sabe onde atuará no segundo semestre de 2021. A três meses do fim do contrato, as conversas com a diretoria seguem paralisadas.

O zagueiro chegou a ter sua permanência encaminhada em um acordo costurado por Deivid. No entanto, a saída do ex-jogador da diretoria de futebol e a consequente chegada de André Mazzuco interromperam as tratativas. Desde a mudança na gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o acordo foi ‘esquecido‘.

Manoel: futuro indefinido (Foto: Rebeca Reis/AGIF)



“Estava encaminhado com o Deivid, praticamente renovado por mais dois anos. Ele e o Machado (volante que estava emprestado ao Cruzeiro pelo Grêmio e não permaneceu). Agora, com o (André) Mazzuco, com quem estive uma vez, não teve andamento. Não sei se mudaram os planos do clube“, disse o empresário de Manoel, Neco Cirne, ao site Globoesporte.com.

Diante da indefinição, o zagueiro recebeu sondagem de uma grande equipe do futebol brasileiro, que não teve nome revelado. “Não chegou nenhuma proposta. Um treinador que me ligou direto, de clube da Série A, que briga lá em cima, me procurou para saber da situação. Mas não tem proposta, nada”, completou o agente. O Cruzeiro deseja ficar com Manoel, mas a parte financeira vem pesando na balança.