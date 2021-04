Cruzeiro ironiza Nacho e faz piada com meia do Galo no Twitter; Raposa vence clássico e torcida comemora: “Jamais vai mudar”

Tudo normal em Minas Gerais! É com essa frase que a torcida do Cruzeiro ilustra a felicidade por voltar a bater o Atlético no maior clássico do estado. Em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, a Raposa venceu o rival pelo placar de 1 a 0, com um gol de Airton, marcado na segunda etapa da partida.

Após a partida, foi o momento dos torcedores cruzeirenses irem à forra após voltar a disputar o clássico e vencer o Atlético depois de mais de 400 dias. O sabor foi ainda melhor por conta do alto investimento feito pelo rival no mercado de transferências, fazendo com que o Galo fosse colocado como amplo favorito antes da bola rolar.

E até o perfil do Cruzeiro no Twitter não deixou a zoeira de lado. Após o fim da partida, foi postado na rede social o seguinte tweet: “Depois de um clássico tenso, o estagi vai relaxar um pouco por aqui”. A mensagem veio acompanhada de uma foto de nachos em frente a uma tela de computador, fazendo alusão à contratação do meia Nacho Fernández, do Galo.

Airton: autor do gol no clássico disputado no Mineirão (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)



O zagueiro Paulo também usou as redes sociais para comemorar a vitória da Raposa. “A história não mente, jamais vai mudar“, escreveu o defensor no Twitter, sendo respaldado pelo perfil oficial do Cruzeiro que confirmou: “Jamais vai mudar, Paulo! É o Cruzeiro, p….”, postou.

Com os três pontos conquistados no clássico, a Raposa chegou aos 17 na tabela de classifcação e fincou de vez o pé no G4 do Campeonato Mineiro. O próximo desafio será pela Copa do Brasil, contra o América-RN.