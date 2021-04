Cruzeiro perde com ‘Gol Saci’ e zoeira rola solta nas redes sociais; veja o lance

O Cruzeiro foi derrotado pelo Pouso Alegre por 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro, neste domingo, Mas o que mais chamou atenção dos internautas foi a forma como Paulo Henrique balançou as redes. O tema ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

No lance do gol, o atacante do Pousão passou pela defesa celeste, conseguiu superar o goleiro Fábio, sentiu uma lesão e, mancando, em muitos passos com uma perna só, marcou o gol da vitória do time comandado por Emerson Ávila.

O Lance foi compartilhado pelo próprio perfil do Pouso Alegre chamando o lance como ‘Gol Saci’. O nome repercutiu e a zoeira rolou solta.

– Já vi o Fábio tomar gol de costas. Agora, gol de SACI foi a primeira vez – disse uma internauta.

– Que isso ‘Vey’ o Cruzeiro tomou gol do saci perere kkkkkkkkkkkk eu tô passando mal – riu outra.

Confira a postagem do Pouso alegre com o lance do gol e, em seguida, alguns comentários:

