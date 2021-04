Cruzeiro perde fora de casa para o Pouso Alegre, mas se mantém no G4 no Mineiro

Neste domingo, o Cruzeiro visitou o Pouso Alegre pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa saiu derrotada por 1 a 0, mas ainda segue no G4 do estadual.

Mesmo com o revés, o time de Felipe Conceição se mantém na terceira colocação com 17 pontos. O adversário conseguiu encostar, e já soma 15, tendo assumido a quinta colocação.

Com apenas mais uma rodada para ser disputada, Cruzeiro, Tombense, Pouso Alegre e Caldense disputam duas vagas na semifinal.

O único gol da partida foi marcado por Paulo Henrique, que recebeu lançamento de Matheus Sousa e driblou Fábio. O jogador se machucou, mas mesmo mancando colocou a bola no fundo das redes. Logo depois foi substituído.

Mais cedo, no outro jogo da rodada, Uberlândia e Tombense empataram em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

POUSO ALEGRE X CRUZEIRO

Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre, MG

Data: 18 de abril de 2021, domingo

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Maurco Aurélio Augusto Fakezas Ferreira

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

Gol: Paulo Henrique (Pouso Alegre)

Cartões amarelos: Erick (Pouso Alegre); Marco Antônio, Rafael Sóbis e Marcelo Moreno (Cruzeiro).

POUSO ALEGRE: Cairo; Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba, Robson e Charles; Leandro Salino, Matheus Roldan, Arilson e Erick (Andrey); Matheus Sousa (Danilo Bala) e Paulo Henrique (Johnny).

Técnico: Emerson Ávila

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Matheus Neris (Claudinho), Matheus Barbosa (Marco Antônio) e Rômulo; Rafael Sobis (Marcelo Moreno), Bruno José (Airton) e Felipe Augusto (Stênio).

Técnico: Felipe Conceição