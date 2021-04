Cruzeiro publica rescisão contratual de Manoel no BID; zagueiro está a caminho do Fluminense

Na tarde desta segunda-feira, o Cruzeiro publicou no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) a rescisão de contrato com o zagueiro Manoel. Assim, o caminho para o Fluminense acertar com o zagueiro de 31 anos fica livre e, a expectativa, é que o atleta faça os exames médicos o quanto antes para ser oficializado como a nova contratação do Tricolor.

O defensor começou sua carreira no Athletico-PR, clube em que defendeu de 2009 até 2014. Após isso, Manoel chegou ao Cruzeiro como reforço para a temporada em que a Raposa viria a conquistar o bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Por lá, o zagueiro atuou em seis temporadas disputando 171 jogos.

Além disso, em 2019, Manoel foi emprestado ao Corinthians, time em que foi titular em boa parte do ano até se transferir e ter uma curta passagem pelo Trabzonspor (TUR). Em 2020, o atleta retornou ao Cruzeiro para jogar a Série B e, agora, encaminha sua ida ao Fluminense.

Chega ao fim a passagem de Manoel no Cruzeiro. Reprodução / BID

Vale ressaltar que o Fluminense também negocia com o zagueiro David Braz, do Grêmio, além de estar em conversas avançada para a contratação de Raúl Bobadilla, atacante de 33 anos do Guaraní (PAR). Dessa forma, o clube também espera resoluções positivas para tentar fechar com William, do Palmeiras, e Abel Hernández, do Internacional. Fechando o pacotão de possíveis reforços, Cazares, do Corinthians, também é um nome debatido pela diretoria do Flu.