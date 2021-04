Cruzeiro: Rafael Sóbis diz que pode encerrar a carreira no final de 2021

Um dos nomes mais importantes do Cruzeiro na atualidade, o atacante Rafael Sóbis, de 35 anos, já projeta os próximos meses, que devem ser os últimos em Belo Horizonte. Com contrato apenas até o final do ano, Sóbis disse à Rádio 98FM que não descarta encerrar a carreira depois da disputa da Série B de 2021.









Sóbis diz que costuma falar com pessoas próximas sobre o assunto: “Eu tenho. Tenho, sim (planos para viajar de moto). Eu já estou falando para muitos que dia 28 de novembro, Deus queira que com o acesso, seja a minha despedida. Aí eu vou enlouquecer mesmo, fazer tudo o que eu não fazia”.

Segundo ele, ficar mais próximo da família é algo que pode pesar na decisão: “Um dos projetos é aproveitar mais eles (os filhos), aproveitar mais meus pais. Eu saí de casa com 13 anos, e essa Covid, a pandemia, muita gente perdendo pessoas queridas – na minha família está todo mundo bem, graças a Deus”.

Ele ainda declarou que, para consagrar a segunda passagem pelo Cruzeiro, a volta à Série A é fundamental, ainda mais se vier com gol dele: “É difícil ter um gol assim, porque não é mata-mata, então cada golzinho e cada tijolinho vai ser muito bem-vindo para esse fim que a gente tanto espera. Mas, claro, seria maravilhoso, e a cereja do bolo, depois da escolha, da volta, de todo mundo chamando de louco”.

Em sua segunda passagem pela Toca da Raposa, Sóbis soma 147 jogos e 35 gols com a camisa azul. Ele esteve no elenco que venceu o Campeonato Mineiro de 2018 e as Copas do Brasil de 2017 e 2018.