Cruzeiro surpreende e contrato de Léo vem à tona antes da Série B, diz rádio Itatiaia

Léo é um dos maiores símbolos da reconstrução do Cruzeiro desde que foi rebaixado à Série B. Há mais de uma década no time celeste, o zagueiro de 33 anos se juntou ao goleiro Fábio como um dos únicos que aceitaram permanecer na Toca da Raposa no momento mais complicado da história centenária do clube. Aceitaram reduzir seus vencimentos para levantar o Maior de Minas.









De acordo com o colega Emerson Pancieri, da rádio Itatiaia, Léo pode encerrar sua trajetória no Cruzeiro bem antes do previsto em contrato. O veterano tem vínculo expirando somente em dezembro de 2022, mas já vem conversando com a direção celeste para uma rescisão amigável.

Por se tratar de um jogador que conta com grande admiração do clube e dos companheiros, a Itatiaia apurou que o assunto já é tratado há alguns dias com muito cuidado pelas partes. Clube e staff do defensor obviamente negam a informação de momento.

Em 2020, o jogador já foi cotado em uma possível transferência, quando teve seu nome vinculado ao Bahia. Nesta temporada, o técnico Felipe Conceição declarou à Super 91.7 FM que contava com o atleta, que não atua desde setembro quando o time estrelado perdeu por 3 a 1 para o CSA, pela 10ª rodada da Série B.

Léo fez 402 jogos com a camisa do Cruzeiro em mais de uma década de clube (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)



Na ocasião, Léo teve constatado um edema ósseo no joelho direito e nunca mais jogou. Depois de mais de três meses de tratamento conservador para a cartilagem em Chicago, nos Estados Unidos, o zagueiro retornou a rotina de recuperação na Toca da Raposa II. O próprio defensor bancou os custos do tratamento, já que o clube indicou uma cirurgia.

Léo viveu grandes glórias no clube, como as conquistas do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014) e também do bi da Copa do Brasil (2017 e 2018). Abocanhou ainda quatro Campeonatos Mineiros com a camisa do Cruzeiro, em 2011, 2014, 2018 e 2019. Com 22 gols marcados em 402 partidas, ele é o terceiro maior zagueiro artilheiro da história do Cruzeiro.