Cruzeiro vence o Coimbra, segue no G-4 e chega embalado para o clássico contra o Atlético

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 o Coimbra nesta quarta-feira. A partida foi disputada no Independência e só teve gols na última metade do segundo tempo. A vitória ainda garantiu folga de pontos para os visitantes no G4 do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, a Raposa pula para a terceira colocação, somando 14 pontos. Do outro lado, o Coimbra segue na 11ª posição, segurando a vice lanterna e com apenas cinco pontos em oito jogos.

O Cruzeiro já tem novo e grande desafio pelo Campeonato Mineiro neste domingo, quando recebe o Atlético-MG no Mineirão, às 16 horas (de Brasília). Às 17h30, é a vez do Coimbra jogar mais uma no Independência, dessa vez recebendo a Caldense.

O jogo – O Cruzeiro iniciou a primeira etapa assustando o Coimbra aos quatro minutos, com Airton. O camisa 7 recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e conseguiu chute perigoso, mas que foi para fora. A Raposa começou com marcação alta, mas não conseguiu pressionar os zagueiros para roubar a bola em posições vantajosas.

O Coimbra conseguiu se estabilizar na metade do primeiro tempo, mas não ofereceu muito perigo ao gol de Fábio. Quem voltou a aparecer no final do primeiro tempo foi o ataque rápido do Cruzeiro, dessa vez com Bruno José. Aos 43 minutos, ele limpou Filipi e chutou cruzado, mas errou o alvo de novo.

O segundo tempo foi de equilíbrio entre as equipes, mas a entrada de William Pottker aos 6 minutos mudou o rumo do jogo. O camisa 11 estava com fome de bola e arriscou dois chutes a gol antes de conseguir deixar o seu, aos 30 minutos. Ele recebeu bom passe pelo alto de Weverton e, com liberdade na área, venceu o goleiro Jori.

Para garantir os três pontos do Cruzeiro, Felipe Augusto recebeu passe de Rômulo e usou de sua velocidade para vencer a marcação e marcar mais um, fechando uma vitória crucial para sua equipe.

FICHA TÉCNICA

COIMBRA 0 X 2 CRUZEIRO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 7 de abril de 2021, quarta-feira

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges

Cartão amarelo: Kauê, Gustavo Crecci (Coimbra)

GOLS:

Cruzeiro: William Pottker aos 30 minutos e Felipe Augusto aos 48 minutos do 2º tempo

COIMBRA: Jori; Filipi, Augusto, Diogo Henrique e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci (Matheus Lima), Thomás, Kauê (Leonardo) e Marquinho (Ribeiro); Rafhael Lucas (Yuri Tanque) e Igor (Guilherme Santos).

Técnico: Eugênio Souza

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (William Pottker); Airton (Felipe Augusto), Bruno José (Rômulo) e Rafael Sóbis.

Técnico: Felipe Conceição