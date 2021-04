[Cruzeiro x Atlético-MG]: data, horário e canal para assistir AO VIVO na TV | Como, quando e onde acompanhar esse jogo do Campeonato Mineiro | Futebol AO VIVO

Cruzeiro x Atlético-MG se enfrentam na tarde deste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. A transmissão AO VIVO do clássico é pela TV Globo, pelo SporTV e pelo Premiere (pay-per-view).

Líder isolado na tabela, o Galo já acumula 21 pontos nesta edição do Estadual, com cinco a mais em relação ao América-MG, segundo colocado. Já a Raposa se encontra em terceiro lugar na competição, com 14 pontos.

Jogadores do Atlético-MG abraçados. Foto: AGIF



Ambas as equipes chegam de duas vitórias consecutivas. Nas rodadas anteriores, o time de Cuca venceu o América-MG e o Pouso Alegre, respectivamente. O clube mandante, por outro lado, levou a melhor sobre Boa Esporte e Coimbra.

Comemoração de gol do Cruzeiro. Foto: AGIF



Cruzeiro x Atlético-MG: como e onde assistir AO VIVO na TV

