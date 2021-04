Cruzeiro x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Enfim, os dois maiores rivais de Minas Gerais vão se enfrentar após um ano longe um do outro. Cruzeiro e Atlético-MG entraram em campo neste domingo, 11 de abril, a partir das 16h, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

O duelo, que já é especial por natureza, tem um ingrediente extra: neste mês de abril, o confronto completa 100 anos de batalhas dentro dos gramados de Minas Gerais.

E, mesmo em momento distintos, com a Raposa na segunda divisão e o Galo montando uma equipe muito forte com nomes do naipe de Hulk, Nacho, Keno, entre outros, não entrou no embalo do super favoritismo diante do combalido rival, que ainda busca sua redenção dentro e fora de campo.

Forças máximas (ou quase)

O Cruzeiro teria todo o time titular à disposição de Felipe Conceição, mas o pedido de dispensa de Manoel, que está perto de ser anunciado pelo Fluminense, pegou os torcedores de surpresa e fará o treinador optar por uma zaga mesclada de experiência com juventude. Ramon deve fazer dupla com Weverton ou Paulo.

Já no Galo de Cuca, todas as peças importantes estão disponíveis, inclusive o maior destaque da equipe neste início de temporada: o meia Nacho Fernández, que foi poupado do duelo contra o Pouso Alegre para estar 100% no seu primeiro clássico.

Cuca já tem experiência no comando do Atlético no duelo, enquanto Felipe Conceição terá sua primeira vez comandando a Raposa. Ele já enfrentou o Galo quando dirigia o América-MG.

Chances de novo encontro

Se em 2020 o Cruzeiro nem se classificou às semifinais, em 2021 está na terceira posição, com 14 pontos, e com mais chances de avançar aos mata-matas. O Galo é o líder do Estadual com 21 pontos e praticamente já está garantido na outra fase. Com esse cenário, as possibilidades de um novo encontro nos momentos decisivos entre a dupla aumentaram.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

Data: 11 de abril de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Onde assistir: Globo Minas e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)

Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José ((William Pottker), Airton(Felipe Augusto) e Rafael Sobis

Desfalque: Manoel(pediu dispensa do jogo)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas, Keno e Hulk (Savarino)

Desfalques: Diego Tardelli(recuperação física)