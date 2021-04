Cruzeiro x Atlético-MG: saiba como assistir ao clássico AO VIVO pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Atlético-MG protagonizam clássico na tarde deste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em confronto válido pelo Campeonato Mineiro. Em território nacional, a TV Globo, o SporTV e o Premiere transmitem AO VIVO todas as emoções do duelo.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk, Vargas e Keno.

