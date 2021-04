CSJT procede com estudo de vagas e abre formulário para tribunais

Prosseguindo com os estudos relativos a divisão de provimentos que estão previstos no Orçamento de 2021, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho (CSJT) abriu um formulário para que os Tribunais Regionais do Trabalho enviem suas demandas para divisão de vagas (concurso TRT).

Os TRTs terão até o dia 12 de abril para enviar, por meio de formulário eletrônico, informações como: critérios pertinentes para análise das demandas, cargos e vagas de provimento prioritários.

O Orçamento de 2021 prevê o provimento de 747 cargos para a Justiça do Trabalho. Como costume, o CSJT realiza a divisão de provimentos para cada TRT, o que pode ser o primeiro passo para possíveis novas seleções.

Lembrando que, apesar dos provimentos distribuídos, quem iniciará os procedimentos de um novo concurso público são os próprios TRTs, levando em conta todas as determinações necessárias.

No início de março, inclusive, o próprio CSJT emitiu nota explicando que o preenchimento das vagas também deverá observar o disposto na Lei 173/2020, que estabelece limitações para realização de concursos públicos.

De acordo com um levantamento divulgado pelo instagram @semTRauma_ e elaborado por Alexandre Brites, os tribunais regionais do trabalho acumulam 4.159 cargos vagos.

O levantamento é de acordo com os dados compilados de agosto de 2020. Dessa quantia, a maior parte é de Técnicos Judiciários com 2.759 vacâncias em todos os TRTs. Já de Analistas Judiciários, a quantia é de 1.400 cargos vagos.

No momento, treze TRTs contam com editais expirados, portanto poderiam abrir novas seleções. Clique aqui e confira o panorama das seleções dos TRTs.

Dicas de especialista para se preparar para concurso TRT

Para quem está interessado em já começar a se preparar para concurso TRT, a especialista em concursos públicos da área de Direito do Trabalho Danielle Silva dá alguma dicas.

A especialista agrupou os conteúdos mais importantes dos cargos nestes tipos de concursos.

Para Analista Judiciário da Área Judiciária e Oficial de Justiça, as matérias mais importantes são:

Português,

Direito do Trabalho,

Processo do Trabalho,

Direito Constitucional,

Direito Administrativo e

Direito Processual Civil.

Para Analista Judiciário da Área Administrativa, as matérias mais importantes são:

Português,

Direito do Trabalho,

Processo do Trabalho,

Direito Constitucional,

Direito Administrativo e

Administração Pública.

Para Técnico Judiciário da Área Administrativa, as matérias mais importantes são:

Português,

Direito do Trabalho,

Processo do Trabalho,

Direito Constitucional,

Direito Administrativo e

Gestão Pública.

“Normalmente, a banca é a FCC, mas também já houve concursos recentes realizados pela Cespe/ Cebraspe, FGV e Instituto AOCP”, aconselha.

Segundo a especialista, para as questões de Direito, deve ser enfatizado o estudo da literalidade da lei, que abrange a maior parte das questões.

Nas questões de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para cargos de Analista Judiciário da Área Judiciária e Oficial de Justiça, “costuma ser cobrada jurisprudência, principalmente as Súmulas do TST e, de modo menos recorrente, as Orientações Jurisprudenciais do TST“.

No entanto, caso a banca for o Cebraspe, é importante que esses cargos observem outros pontos. “Pode ser cobrada a jurisprudência não sumulada, com questões formuladas a partir do site de notícias do TST ou dos Informativos do TST”, explica.

As questões de Português costumam enfatizar a interpretação de textos. É recomendável treinar com muitas questões de provas anteriores.

Na prova discursiva, pode ser cobrada redação ou questões discursivas com estudos de casos. “É recomendável fazer um curso específico de discursivas se o(a) candidato(a) não estiver habituado(a) com este tipo de questão”, sugere Danielle Silva.

O Direção Concursos elaborou um pacote de curso regular para concurso TRT com as matérias de mais peso nestas seleções. Clique abaixo e confira:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.