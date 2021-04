Cuca compara Atlético-MG x Cruzeiro com Juventus e Torino e pede ‘alma em campo’ por vitória no domingo

Após a vitória desta quarta-feira sobre o Pouso Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o técnico do Atlético-MG, Cuca, projetou o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

“Gre-Nal, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians…eu já disputei todos eles, e aqui não é diferente de nenhum. Quando você está envolvido numa cidade grande e tão importante no cenário nacional, e tem um clássico, não importa se o adversário vive um momento pior ou melhor, eles vão deixar tudo dentro de campo”, disse.

O treinador também assumiu possuir um plantel melhor que seu rival, mas não subestimou o time da Raposa.

“Temos um time com um conjunto melhor, mas isso tem que prevalecer dentro do jogo. Não adianta vir aqui e falar “você tem obrigação de ganhar”. O jogo é jogado, e vamos lá para os 95 minutos disputar com o maior respeito”, completou.

“No sábado passado a gente viu a Juventus, de Turim, jogando com o Torino. A Juventus empatou em cima da hora, 2 a 2, e o Torino sendo o time com menos qualidade e menos investimento que a Juventus. Só que é clássico, todo mundo deixa a alma dentro de campo, e às vezes isso é tão ou mais importante que o lado técnico.

Este será o primeiro confronto do ano entre as duas equipes. Na última vez que se enfrentaram, o Atlético venceu por 2 a 1, no Estadual de 2020.